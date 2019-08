Астроном-любитель Этан Чэппел зафиксировал вхождение астероида в атмосферу Юпитера. Об этом сообщает Space.com.

Снимки яркой вспышки были сделаны в 00:07 по времени восточного побережья США (07:07 по Киеву - Ред.) 7 августа.

Отмечается, что на Юпитер, который обладает мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто. По оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.



Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы, она удалена от Солнца на 778 млн км. Масса Юпитера в два с половиной раза превышает суммарную массу всех планет Солнечной системы и в 317 раз превышает массу Земли. Внешние слои атмосферы Юпитера состоят из двух основных компонентов - водорода и гелия.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8