До конца августа должны пройти главные очные ставки свидетеля против экс-президента Петра Порошенко №1, бывшего народного депутата и председателя правления компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова - с самим Порошенко, главой АП Игорем Райниным, экс-председателем НКРЭ Дмитрием Вовком (который, впрочем, сейчас скрывается за границей) и другими фигурантами громкого дела о создании коррупционных схем в государственных энергетических компаниях и выводе миллиардов гривен.

Об этом сообщил адвокат Крючкова Александр Лысак.

Впрочем, есть опасения, что фигуранты этого дела "пойдут в отказ". Как рассказал Александр Лысак, 2 августа уже была очная ставка с экс- нардепом и соратником Порошенко Игорем Кононенко, которого называли главным смотрящим за энергетикой при прежней власти. При этом Кононенко признал лишь, что знаком и общался с Крючковым, но отрицал факт каких-либо бизнес-отношений с ним. Он также не дал своего согласия на экспертизу голоса в записи телефонных разговоров, на которых предположительно он общается с Крючковым о Дмитрии Вовке и энергокомпаниях, в том числе, "Центрэнерго". И отказался давать показания, сославшись на пока еще действующий статус народного депутата.

Впрочем, найти доказательства тесного сотрудничества Крючкова с Кононенко и Порошенко в общем-то не составит особого труда. Ведь миллиардные схемы проворачивали, особо не скрываясь. Как рассказал "Стране" бизнесмен Александр Онищенко, в 2014-2015 году он "поставлял на "Центрэнерго" газ, а Дмитрий (Крючков - Ред.) - электроэнергию". Контролировал поставки Кононенко.

"Я также часто встречал Дмитрия в Администрации президента. У нас с ним не было никаких бизнес - отношений, я заходит в АП по своим делам, он - по своим. По энергетике всем организационным процессом руководил Порошенко, а финансовую часть контролировал Кононенко", - рассказал Онищенко.