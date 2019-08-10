Сводное подразделение Вооруженных Сил Украины прибыло на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности в Германии для участия в многонациональных учениях "Combined Resolve-12". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В этом году представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота 93-й ОМБр "Холодный яр" на БМП под руководством капитана Александра Борща. Перед командировкой в Германию это подразделение вернулось из района проведения операции Объединенных сил.

В состав противника OPFOR включено подразделение Сил специальных операций ВСУ.

Фото: mil.gov.ua

Украинская группа наблюдателей и инструкторов будет оценивать действия подразделений по натовским стандартам.

В многонациональных учениях "Combined Resolve-12" будут участвовать более 5 тысяч военнослужащих из 21 страны. Сейчас идет подготовительный этап. Украинцы прибыли в учебный центр. Хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику и уточняют планы действий.

Учения продлятся в Баварии до 27 августа.

В апреле "Страна" сообщала, что на севере и востоке Украины прошли масштабные командно-штабные учения.

Мы также писали о том, что спецназовцы ВСУ будут носить на рукаве знак с волком-оборотнем и двузубом.