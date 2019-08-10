В субботу, 10 августа, в Киеве на НСК Олимпийский состоится новая футбольная встреча Шахтера и Динамо. На этот раз команды сыграют в третьем туре чемпионате страны. Для Динамо это первый домашний матч в этом сезоне.

Начало - в 17:00, прямая трансляция на телеканале "2+2".

48 Резво после перерыва начали подопечные Луиша Каштру. Соломон с правого фланга вбежал в штрафную и мощно пробил в правый нижний угол. Мимо.

46 И "горняки" чуть не забили второй. Неразбериха в штрафной Динамо, потеря, перехват, но с ударом справился Бойко. Лишь угловой

18:07 (45) С Богом! Поехали! Вторая сорокапятиминутка началась!

18:06 Футболисты возвращаются на поле. Скоро всё начнётся!

Сегодня впервые в жизни на футбол на НСК Олимпийский пришёл борец и народный депутат Украины Жан Беленюк.

Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

18:00 На трибунах сегодня тысяч 25 болельщиков (с) ВСВ

17:58

"Страна" ведет онлайн футбольного поединка:

Видео: youtube.com/Группа ГРОТ

Свисток на перерыв!

45 Динамовцы атакуют, но довольно быстро теряют мяч непосредственно у штрафной Шахтёра

К первой половине встречи компенсирована 1 минута

44 Очень активен и в отборе, и в атаке Родригес

41 Ринулись забивать второй динамовцы

38 Гол! Родригес сравнивает счёт! Дебютный гол за Динамо точным ударом головой забивает Жерсон!

36 Угловой и "горняки" перевели мяч с левого фланга атаки на правый, а затем отпасовали на свою половину поля

35 Кадар отобрал мяч у рвущегося в штрафную "Динамо" Тайсона.

33 Попытка контратаки от "горняков", но Мораес в центре поля далеко не убежал. Нарушение правил.

32 Штанга выручила Дениса Бойко и всех болельщиков Динамо!

30 Игроки Шахтёра перехватили мяч и спокойной перекатывают его друг другу. Динамовцы пока без дальнего прессинга.

26 Подопечные Александра Хацкевича перехватили мяч, Цыганков ворвался в штрафную по правому флангу и отдал во вратарскую. Но там передачу заблокировали.

25 "Горняки" контролируют мяч

21 Гол! Красивейший ударом пяточкой из вратарской Динамо отличился Жуниор Мораес! "Горняки" впереди 0:1. Он эффектно замкнул прострел с правого фланга атаки от Соломона

19 Равная игра равных команд

16 "Горняки" слегка пришли в себя и контролируют мяч на половине поля Динамо, игра я всвой излюбленный короткий пас

10 На домашнем НСК Олимпийский динамовцы действуют заметно увереннее и интересней. Это внушает оптимизм перед вторником, когда состоится ответная игра с Брюгге.

8 Родригес ворвался в штрафную "горняков" с левого фланга, но пробить ему из-за действий защитников не удалось. Мяч отскочил в поле, несильный удар - и он уже в руках Пятова.

7 Динамовцы завладели инициативой на поле

6 Навес и выше всех в штрафной полетел мяч

5 "Горняки" побежали в ответную атаку и заработали штрафной у штрафной Динамо

2 Первый удар в игре - в исполнении Гармаша. Выше ворот "Шахтёра" мощно запустил мяч полузащитник Динамо.

17:04 С Богом! Поехали! Игра началась! "Белые" разыграли с центра поля

17:03 Игроки расположились на поле. Динамовцы начнут слева, "горняки" - справа

Фото: instagram.com/_fcdynamokyiv_/

17:00 Гимн Украины и начнётся игра

16:58 Игроки выходят на поле. Их сопровождали эффектные водяные пары.

16:56 Скоро всё начнётся!

16:53 "Понравился последний поединок между Динамо и Шахтером в рамках Суперкубка Украины. Главное, что мы выиграли. Надеюсь, что и в субботу получим положительный результат. Если бы обыграли Брюгге на выезде, был бы эмоциональный фон другой. Но многие ребята уже опытные. Надеюсь, динамовцы научились перестраиваться с еврокубков на чемпионат и выйдут с настроем на победу. Все стремимся к чемпионству в новом сезоне и работаем над этим", - сказал перед сегодняшней встречей легендарный игрок Динамо Олег Гусев.

16:50 Динамовцы на поле выйдут в традиционных белых цветах (вратарь Денис Бойко будет в салатовом), а "горняки" будут в оранжевых футболках и гетрах, и чёрных шортах (вратарь Андрей Пятов - в голубом).

16:45 Сегодняшняя игра станет первой домашней встречей для Динамо в новом футбольном сезоне.

16:40 До начала игры - 20 минут. НСК Олимпийский постепенно заполняется болельщиками. Скоро всё начнётся!

Фото: Страна

16:35 Обе команды активно разминаются перед игрой.

16:31 Появился и старт "горняков":

Шахтер: Пятов – защитники Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – полузащитники Степаненко – Марлос, Алан Патрик, Соломон, Тайсон – нападающий Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Бланко-Лещук

Динамо: Бойко – защитники Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – полузащитники Гармаш, Сидорчук, Шепелев – нападающие Цыганков, Родригес, Де Пена.

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Андриевский, Караваев, Вербич, Соль

16:15 Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч:

Фото: Twitter ФК Динамо

16:10 "Шахтер" уже на "Олимпийском".

Фото: Twitter ФК Шахтер

16:00 Сегодня на игре ожидается около 40 тысяч зрителей.

15:59 Каждая из команд представила свою афишу к сегодняшнему Match Day. Так о матче сообщили в "Шахтере".

Динамовцы подготовили не менее зрелищную картинку.

15:57 Накануне "Шахтер" обнародовал ролик, на котором показал, как спортсмены готовятся к встрече с динамовцами в Киеве. Они провели тренировку, в которой отработали стандарты, игровые упражнения и двусторонку.

15:56 Уникальности сегодняшней игре придает и то, что специально на нее прибыл легендарный тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

15:50 "Динамо" и "Шахтер" рассудят Ярослав Козык и VAR. Система судейских видеоповторов будет впервые задействована в Украине, но пока только в пробном режиме.

Что происходит в командах перед игрой

Подопечные Александра Хацкевича перед сегодняшней игрой находятся в подвешенном состоянии. Главной задачей "Динамо" на данный момент является выход в групповой этап Лиги Чемпионов, первым шагом к которому является ответный матч с "Брюгге" во вторник, 13 августа.

В этой связи у главного тренера динамовцев предстоит диллема - бросать в бой с "Шахтером" всех-всех-всех, включая едва восстановившихся Цыганкова и Соля, или поберечь костяк команды для решающей игры с "Брюгге".

У "горняков" такой проблемы сейчас не стоит. Команда Луиша Каштру набрала хороший ход и после двух туров возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги чемпионата Украины. В распоряжении тренера все сильнейшие, кроме еще не восстановившегося от повреждения Виктора Коваленко.

Яркий атакующий стиль не принес им результат в Суперкубке скорее по случайности и у Каштру нет необходимости что-то серьезно менять в тактике своих игроков перед новой встречей с "Динамо".

С турнирной точки зрения сегодняшняя встреча может вывести одну из команд в единоличные лидеры, однако резво стартовавший "Колос" в этом же 3-м туре может догнать любую из победивших команд, либо даже обойти их, если на "Олимпийском" сегодня будет ничья.

Однако, по уже сложившейся традиции, любая встреча Динамо и Шахтера - это стремление победить любой ценой, принципиальность которой трудно переоценить. И лучшую команду Украины сегодня определит игра.

Предыдущая встреча в УПЛ

Прошлый раз в УПЛ команды встречались в Харькове 22 мая. Тогда игра завершилась ничьей 1:1. На 36-й минут динамовцев вывел вперед Виктор Цыганков, забив с пенальти. В начале второго тайма счет сравнял Тете. Шансы у команд были равны, но до конца матча никто из соперников не смог реализовать свой шанс.

В целом обе команды выходили на поле против друг друга 61 раз. Из них 24 матча завершились победой "бело-синих", у "горняков" - 20 выигрышей, 17 встреч завершились ничьей.