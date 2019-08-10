В субботу, 10 августа, в Киеве на НСК Олимпийский состоится новая футбольная встреча Шахтера и Динамо. На этот раз команды сыграют в третьем туре чемпионате страны. Для Динамо это первый домашний матч в этом сезоне.
Начало - в 17:00, прямая трансляция на телеканале "2+2".
48 Резво после перерыва начали подопечные Луиша Каштру. Соломон с правого фланга вбежал в штрафную и мощно пробил в правый нижний угол. Мимо.
46 И "горняки" чуть не забили второй. Неразбериха в штрафной Динамо, потеря, перехват, но с ударом справился Бойко. Лишь угловой
18:07 (45) С Богом! Поехали! Вторая сорокапятиминутка началась!
18:06 Футболисты возвращаются на поле. Скоро всё начнётся!
Сегодня впервые в жизни на футбол на НСК Олимпийский пришёл борец и народный депутат Украины Жан Беленюк.
Фото: instagram.com/zhanbeleniuk
18:00 На трибунах сегодня тысяч 25 болельщиков (с) ВСВ
17:58
"Страна" ведет онлайн футбольного поединка:
Видео: youtube.com/Группа ГРОТ
Свисток на перерыв!
45 Динамовцы атакуют, но довольно быстро теряют мяч непосредственно у штрафной Шахтёра
К первой половине встречи компенсирована 1 минута
44 Очень активен и в отборе, и в атаке Родригес
41 Ринулись забивать второй динамовцы
38 Гол! Родригес сравнивает счёт! Дебютный гол за Динамо точным ударом головой забивает Жерсон!
36 Угловой и "горняки" перевели мяч с левого фланга атаки на правый, а затем отпасовали на свою половину поля
35 Кадар отобрал мяч у рвущегося в штрафную "Динамо" Тайсона.
33 Попытка контратаки от "горняков", но Мораес в центре поля далеко не убежал. Нарушение правил.
32 Штанга выручила Дениса Бойко и всех болельщиков Динамо!
30 Игроки Шахтёра перехватили мяч и спокойной перекатывают его друг другу. Динамовцы пока без дальнего прессинга.
26 Подопечные Александра Хацкевича перехватили мяч, Цыганков ворвался в штрафную по правому флангу и отдал во вратарскую. Но там передачу заблокировали.
25 "Горняки" контролируют мяч
21 Гол! Красивейший ударом пяточкой из вратарской Динамо отличился Жуниор Мораес! "Горняки" впереди 0:1. Он эффектно замкнул прострел с правого фланга атаки от Соломона
19 Равная игра равных команд
16 "Горняки" слегка пришли в себя и контролируют мяч на половине поля Динамо, игра я всвой излюбленный короткий пас
10 На домашнем НСК Олимпийский динамовцы действуют заметно увереннее и интересней. Это внушает оптимизм перед вторником, когда состоится ответная игра с Брюгге.
8 Родригес ворвался в штрафную "горняков" с левого фланга, но пробить ему из-за действий защитников не удалось. Мяч отскочил в поле, несильный удар - и он уже в руках Пятова.
7 Динамовцы завладели инициативой на поле
6 Навес и выше всех в штрафной полетел мяч
5 "Горняки" побежали в ответную атаку и заработали штрафной у штрафной Динамо
2 Первый удар в игре - в исполнении Гармаша. Выше ворот "Шахтёра" мощно запустил мяч полузащитник Динамо.
17:04 С Богом! Поехали! Игра началась! "Белые" разыграли с центра поля
17:03 Игроки расположились на поле. Динамовцы начнут слева, "горняки" - справа
Фото: instagram.com/_fcdynamokyiv_/
17:00 Гимн Украины и начнётся игра
16:58 Игроки выходят на поле. Их сопровождали эффектные водяные пары.
16:56 Скоро всё начнётся!
16:53 "Понравился последний поединок между Динамо и Шахтером в рамках Суперкубка Украины. Главное, что мы выиграли. Надеюсь, что и в субботу получим положительный результат. Если бы обыграли Брюгге на выезде, был бы эмоциональный фон другой. Но многие ребята уже опытные. Надеюсь, динамовцы научились перестраиваться с еврокубков на чемпионат и выйдут с настроем на победу. Все стремимся к чемпионству в новом сезоне и работаем над этим", - сказал перед сегодняшней встречей легендарный игрок Динамо Олег Гусев.
16:50 Динамовцы на поле выйдут в традиционных белых цветах (вратарь Денис Бойко будет в салатовом), а "горняки" будут в оранжевых футболках и гетрах, и чёрных шортах (вратарь Андрей Пятов - в голубом).
16:45 Сегодняшняя игра станет первой домашней встречей для Динамо в новом футбольном сезоне.
16:40 До начала игры - 20 минут. НСК Олимпийский постепенно заполняется болельщиками. Скоро всё начнётся!
Фото: Страна
16:35 Обе команды активно разминаются перед игрой.
16:31 Появился и старт "горняков":
Шахтер: Пятов – защитники Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – полузащитники Степаненко – Марлос, Алан Патрик, Соломон, Тайсон – нападающий Мораес.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Бланко-Лещук
Динамо: Бойко – защитники Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – полузащитники Гармаш, Сидорчук, Шепелев – нападающие Цыганков, Родригес, Де Пена.
Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Андриевский, Караваев, Вербич, Соль
16:15 Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч:
Фото: Twitter ФК Динамо
16:10 "Шахтер" уже на "Олимпийском".
Фото: Twitter ФК Шахтер
16:00 Сегодня на игре ожидается около 40 тысяч зрителей.
15:59 Каждая из команд представила свою афишу к сегодняшнему Match Day. Так о матче сообщили в "Шахтере".
Динамовцы подготовили не менее зрелищную картинку.
15:57 Накануне "Шахтер" обнародовал ролик, на котором показал, как спортсмены готовятся к встрече с динамовцами в Киеве. Они провели тренировку, в которой отработали стандарты, игровые упражнения и двусторонку.
15:56 Уникальности сегодняшней игре придает и то, что специально на нее прибыл легендарный тренер "Шахтера" Мирча Луческу.
15:50 "Динамо" и "Шахтер" рассудят Ярослав Козык и VAR. Система судейских видеоповторов будет впервые задействована в Украине, но пока только в пробном режиме.
Что происходит в командах перед игрой
Подопечные Александра Хацкевича перед сегодняшней игрой находятся в подвешенном состоянии. Главной задачей "Динамо" на данный момент является выход в групповой этап Лиги Чемпионов, первым шагом к которому является ответный матч с "Брюгге" во вторник, 13 августа.
В этой связи у главного тренера динамовцев предстоит диллема - бросать в бой с "Шахтером" всех-всех-всех, включая едва восстановившихся Цыганкова и Соля, или поберечь костяк команды для решающей игры с "Брюгге".
У "горняков" такой проблемы сейчас не стоит. Команда Луиша Каштру набрала хороший ход и после двух туров возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги чемпионата Украины. В распоряжении тренера все сильнейшие, кроме еще не восстановившегося от повреждения Виктора Коваленко.
Яркий атакующий стиль не принес им результат в Суперкубке скорее по случайности и у Каштру нет необходимости что-то серьезно менять в тактике своих игроков перед новой встречей с "Динамо".
С турнирной точки зрения сегодняшняя встреча может вывести одну из команд в единоличные лидеры, однако резво стартовавший "Колос" в этом же 3-м туре может догнать любую из победивших команд, либо даже обойти их, если на "Олимпийском" сегодня будет ничья.
Однако, по уже сложившейся традиции, любая встреча Динамо и Шахтера - это стремление победить любой ценой, принципиальность которой трудно переоценить. И лучшую команду Украины сегодня определит игра.
Предыдущая встреча в УПЛ
Прошлый раз в УПЛ команды встречались в Харькове 22 мая. Тогда игра завершилась ничьей 1:1. На 36-й минут динамовцев вывел вперед Виктор Цыганков, забив с пенальти. В начале второго тайма счет сравнял Тете. Шансы у команд были равны, но до конца матча никто из соперников не смог реализовать свой шанс.
В целом обе команды выходили на поле против друг друга 61 раз. Из них 24 матча завершились победой "бело-синих", у "горняков" - 20 выигрышей, 17 встреч завершились ничьей.