Вчера, 9 августа, возле Старого села, что в Сумской области, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом со ссылкой на главу отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиру Биганову сообщает портал "Данкор".

Известие о ДТП на автодороге возле Старого села поступило полицейским от медиков в 18:52. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и руководство ГУ Нацполиции.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes Benz Vito и ЗАЗ Lanos. За рулем иномарки был водитель 1983 года рождения. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Три человека, находившиеся в Lanos, погибли. Это водитель 1971 года рождения, мужчина 1940 года рождения и женщина 1946 года рождения. Все погибшие были жителями Ахтырки.

Фото: dancor.sumy.ua

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло гибель нескольких лиц).

Ранее "Страна" сообщала об аварии в Житомирской области, в которой пострадали 24 человека.

Мы также писали о ДТП под Ровно, где погиб владелец футбольного клуба.