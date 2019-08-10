По Люксембургу промчался свирепый торнадо. Повреждено около 100 домов, много пострадавших. Фото
По Люксембургу прошелся разрушительный торнадо, который повредил больше сотни домов. В результате стихии пострадали 19 человек, передает RTL.
Торнадо бушевал на юго-западе герцогства в муниципалитетах Башараж и Петанж и прилегающих районах на границе с Францией и Бельгией.
Премьер-министр Ксавье Баттель сообщил в социальных сетях, что правительство окажет поддержку пострадавшим.
Отмечается, что в субботу, 10 августа синоптики прогнозируют сильные ветра, местных жителей попросили не оставаться вблизи мест, сильно пострадавших от торнадо.
Фото: RTL
Напомним, что появилось видео разрушительного торнадо в Румынии. Смерч опрокидывал автомобили и громил дома.
Также на Техас обрушились торнадо. Восемь человек погибли, десятки пропавших без вести. Фото.