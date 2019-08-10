Украина открыта для всех иностранцев, которые приезжают в страну с добрыми намерениями, а количество отказов гражданам других государств во въезде минимально. Как сообщает сайт Госпогранслужбы, об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко на пресс-конференции, состоявшейся 9 августа в аэропорту "Борисполь".

По данным Демченко, с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили въезд около 6 млн иностранцев. Тогда как отказано в пересечении границы было более 12 500 гражданам. Это составляет примерно 0,75%.

Как отметил пресс-секретарь ГПСУ, решение об отказе в пропуске иностранца принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, учитывают страны миграционного риска.

К странам такого риска относится Пакистан. За прошедших семь месяцев 2019 года в Украине оформлен въезд 940 граждан Пакистана. А более 40 пакистанцев были задержаны за нарушение украинского законодательства - в том числе во время незаконного пересечения государственной границы.

Видео: YouTube/ Державна прикордонна служба України

Государственная пограничная служба советует всем иностранцам тщательно готовиться к поездкам в Украину, надлежащим образом оформлять документы, а также не нарушать законы и не пытаться предоставлять охранникам границы ложную информацию.

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