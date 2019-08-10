В стартовом матче английской Премьер-лиги Ливерпуль вчера, 9 августа, разгромил новичка клуб Норвич со счетом 4:1. Об этом передает "Терикон".

Первый гол уже был забит на седьмой минуте, однако это был автогол. Первое настоящее поражение ворот соперника произошло уже на 19-й минуте, когда Салах записал на свой счет первый гол.

Следующий гол в ворота Норвича был забит через 9 минут. Салах накинул мяч Дейку и тот поразил врата противника. И перед концом первого тайма Ориги забил еще один гол.

Норвич смог лишь один раз забить в ворота Липверпуля. Автором гола на 64-й минуте стал Теему Пукки.

2019-20, Чемпионат Англии, 1-й тур



"Ливерпуль" - "Норвич" 4:1 (4:0)

Голы: Хэнли Г., 7 (автогол) (1:0); Салах, 19 (2:0); ван Дейк, 28 (3:0); Ориги, 42 (4:0); Пукки, 64 (4:1)



"Ливерпуль": Алисон (Адриан, 39); ван Дейк; Гомез; Робертсон Э.; Фабиньо; Александер-Арнольд; Хендерсон; Фирмино (Милнер, 86); Ориги (Мане, 74); Вейналдум; Салах



"Норвич": Крул; Маклин; Эронз; Хэнли Г.; Годфри; Кантуэлл; Льюис Дж.; Трибулл (Эрнандес О., 70); Буэндия; Штайперманн (Ляйтнер, 58); Пукки (Дрмич Й., 83)



Предупреждения: - Ляйтнер, 60; Буэндия, 65

Напомним, что Ливерпуль в Лиге чемпионов УЕФА заработал 110 миллионов евро, а Тоттенхэм чуть меньше.

Также появилось видео как Ливерпуль в раздевалке праздновал победу в Лиге чемпионов.