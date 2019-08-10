"Горбачев-фонд" опроверг высказывание главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о якобы "очень плохом" здоровье экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы "Горбачев-фонда" Павла Палажченко.

Сотрудников фонда реплика Венедиктова весьма удивила, так как журналист не имеет медицинского образования.

Палажченко отметил, что бывший советский лидер чувствует себя хорошо, регулярно ходит на работу и встречается с сотрудниками. Кроме того, по словам представителя пресс-службы фонда, Горбачев пишет новую книгу.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в апреле Михаил Горбачев попал в больницу и пропустил премьеру фильма Вернера Херцога и Андре Сингера "Встреча с Горбачевым" на Московском кинофестивале.

Мы также писали, что в Нацсовете отрицают запуск в Украине филиала возглавляемой Венедиктовым радиостанции "Эхо Москвы".