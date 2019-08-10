Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян озвучил результаты подсчетов его ведомства, сколько времени и средств понадобится на ремонт всех украинских дорог. Сумму и сроки чиновник назвал в эфире радостанции "НВ".

По оценке министра, на ремонт всех дорог страны понадобится 10 лет. При этом в год придется ремонтировать 10-15 тысяч километров дорожного покрытия. А обойдется такая глобальная реконструкция инфраструктуры в триллион гривен. Именно столько, кстати, составляет доходная часть бюджета страны на 2019 год.

"По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимо 10 лет и триллион гривен…", - заявил Омелян.

Ранее "Страна" писала о желании Омеляна купить 40 американских локомотивов для "Укрзализныци".

Мы также рассказывали, почему министр инфраструктуры решил не баллотироваться в Раду 9-го созыва.