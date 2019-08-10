В субботу, 10 августа, на столичном НСК "Олимпийский" пройдет матч между Шахтером и Динамо, на котором ожидается около 40 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Сегодня утром в день игры на "Олимпийском" состоялось организационное совещание с участием служб, задействованных в проведении поединка. В частности, было утверждено, в форме какого цвета сыграют команды. Динамо наденет комплект экипировки белого цвета (вратарь - в салатовом), Шахтер будет в оранжевых футболках и гетрах, а также черных шортах (вратарь - в голубом).

Также метеорологи прогнозируют погожую погоду на момент проведения игры. Будет солнечно, без осадков, до +30.

Напомним, что букмекеры назвали фаворита в матче Динамо - Шахтер.

Также в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за битвы Динамо и Шахтера.