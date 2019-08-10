На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан", - говорится в тексте петиции.

Скриншот: petition.president.gov.ua

С момента регистрации обращение набрало пока только 36 голосов. Чтобы набрать необходимое количество подписей (25 000) для рассмотрения президентом, отводится 90 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что в ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Владимир Зеленский ответил, что "уже сделал это".

Также мы писали о петициях, в которых главу государства просят восстановить авиасообщение с Российской Федерацией, а также пустить поезда на территорию Крыма.