В Китае из-за мощного тайфуна Лекима, который пронесся по стране, погибло уже минимум 13 человек и еще 16 считаются пропавшими без вести. Об этом передает ВВС.

Скорость ветра достигла 187 км/ч. Из-за урагана местные власти эвакуировали 1,7 млн жителей. Непогода затопила улицы и дороги, из-за чего многие водители оказались взаперти в своих авто.

Также деревья, которые вырвало сильным ветром, упали на провода, в результате чего во многих районах пропало электричество. Местные власти отменили более тысячи авиарейсов.

Фото: ВВС

Напомним, что в Тихом океане набирает силу новый тайфун, который ударит по Тайваню и Китаю.

Также появилось фото и видео невероятного тайфуна, который обрушился на Японию .