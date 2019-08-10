В Запорожье до 15 октября 2019 года перекрывают движение грузового автотранспорта через плотину ДнепроГЭС, на которой ремонтируют дорожное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

На автопереезде ДнепроГЭС будут менять асфальтобетонное покрытие. "С 12.08.2019 года по 15.10.2019 года будет запрещено движение грузового и негабаритного транспорта через плотину ДнепроГЭС. Соответствующие дорожные знаки и информационные щиты будут расположены в г. Запорожье до начала ремонтных работ", - сказано на сайте компании.

Работы будут вестись круглосуточно в условиях непрерывного движения транспорта с частичным ограничением движения на участке ремонта. Проект работ согласован с Управлением патрульной полиции области и Запорожским городским советом. В часы-пик работы будут останавливаться.

В "Укргидроэнерго" призвали водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и планировать маршруты движения.

Напомним, в феврале в Запорожье уже запрещали движение грузового транспорта по проезжей части плотины Днепровской гидроэлектроснанции.

Ранее "Страна" писала об обещании "Укравтодора" полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году.