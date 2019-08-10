Президент США Дональд Трамп сообщил, что новый раунд торговых переговоров с Китаем может и не состояться. Об этом передает AFР.

"Посмотрим, будем ли мы проводить нашу встречу в сентябре", - отметил глава Белого дома, намекая, что может отменить переговоры с Пекином, дабы поднять ставки в американско-китайской торговой войне.

Также он добавил, что пока Штаты не будут заключать сделку с Китаем.

"Мы не готовы заключить сделку, но посмотрим, что будет дальше", - подчеркнул Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что в США ввели новые ограничения против пяти китайских компаний.

Также из-за торговой войны США и Китая цены на нефть упали до полугодового минимума.

Напомним, что из-за конфликта между Китаем и США на Уолл-стрит рекордно обвалился курс акций.