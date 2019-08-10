Эксперты по ядерным технологиям из США подозревают, что взрыв и выброс радиации 8 августа в воинской части под Архангельском произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерными двигателями, о которых президент РФ Владимир Путин упоминал в 2018 году. Об этом со ссылкой на агентство "Reuters" сообщает "УНН".

Два эксперта заявили Reuters, что ЧП произошло во время испытаний крылатой ракеты на объекте за пределами села Ненокса. По их мнению, взрыв жидкого ракетного топлива не вызывает излучения.

"Взрыв жидкотопливных ракетных двигателей не дает излучения. Мы знаем, что россияне работают над каким-то ядерным двигателем для крылатой ракеты", - сказал старший научный сотрудник Федерации американских исследователей Анкит Панда.

В России испытываемая ракета имеет название "Буревестник 9М730". В НАТО ее называют SSC-X-9 "Скайфолл".

Высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа, пожелавший сохранить анонимность, не подтвердил и не опроверг информацию о крылатой ракете на ядерном топливе. Однако весьма скептически отнесся к объяснениям Москвы.

"Мы продолжаем следить за событиями на российском Крайнем Севере, но заверения Москвы, что "все нормально" для нас являются пустым звуком", - сказал чиновник.

Сотрудник Ближневосточного института международных исследований Джеффри Льюис по снимкам коммерческих спутников и другим данным полагает, что в ходе испытаний крылатой ракеты произошел несчастный случай. По его мнению, в прошлом году россияне демонтировали установку для испытательного пуска ракеты на Новой Земле и переместили ее на базу вблизи села Ненокса.

Льюис и его команда изучили сигналы автоматической системы идентификации (АИС) 8 августа с судов у побережья. Одно судно было опознано как "Серебрянка". Это носитель ядерного топлива, за которым сотрудники института следили в прошлом году у Новой Земли.

"Вам не нужен этот корабль для испытаний обычных ракет. Он нужен, когда вы достаете ядерную двигательную установку с морского дна", - пояснил Льюис.

По его словам, сигналы АИС показывают, что "Серебрянка" находится внутри запретной зоны, созданной у побережья за месяц до испытания, чтобы предотвратить заход неуполномоченных судов.

"Важно то, что "Серебрянка" находится внутри этой запретной зоны. Она там… Это не случайно. Я думаю, они, вероятно, были там, чтобы забрать двигательную установку со дна океана", - сказал эксперт.

Напомним, в России сообщили, что во время ЧП под Архангельском погибло пять сотрудников "Росатома", трое ранены.

Ранее "Страна" писала, что в аптеках Северодвинска и Архангельска пропал йод после взрыва на ракетном полигоне.

Мы также сообщали о выступлении в 2018 году Владимира Путина перед Федеральным собранием, на котором президент заявил об успешных запусках двух новых ракет.