В субботу, 10 августа, в Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконно переправить огромную партию товара из России. Об этом в Facebook сообщает пресс-бюро Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что пограничный наряд заметил группу неизвестных, которые перемещали тюки с товаром из России в Украину. К месту складирования товара с украинской стороны подъехало два грузовика Mersedes и Ford. Люди, приехавшие на них, начали выгружать в свою очередь из машин товар для переправки уже в РФ. Увидев пограничников, они попытались скрыться на автомобилях, активно маневрируя и пытаясь наехать на пограничный наряд.

В результате незаконных действий пограничники применили оружие. У контрабандистов изъяли более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.

Фото: Госпогранслужба

Напомним, что СБУ не пустила в Украину партию контрабандных книг из России на 1 млн гривен. Фото.

Также британские и украинские силовики пресекли работу крупнейших контрабандистов сигарет в Европу.