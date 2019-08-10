В субботу, 10 августа, в Запорожье на автозаправке взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели рассказали, что в 05:25 в Запорожье на газовой автозаправочной станции во время заправки произошел взрыв газового баллона автомобиля с последующим возгоранием.

Подразделениями ГСЧС пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара уничтожен один автомобиль и повреждены две заправочные колонки.

Водителя авто с ожогами ног доставили в больницу.

Фото: ГосЧС

Напомним, что под Запорожьем накрыли цех, где растили наркотическую гидропонику на миллионы гривен.

Также в Запорожье мужчина так увлекся поджогом авто, что сам едва не погиб в огне. Видео.