В Запорожье на АЗС взорвался автомобиль, пострадал человек. Фото
В субботу, 10 августа, в Запорожье на автозаправке взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели рассказали, что в 05:25 в Запорожье на газовой автозаправочной станции во время заправки произошел взрыв газового баллона автомобиля с последующим возгоранием.
Подразделениями ГСЧС пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара уничтожен один автомобиль и повреждены две заправочные колонки.
Водителя авто с ожогами ног доставили в больницу.
Фото: ГосЧС
Напомним, что под Запорожьем накрыли цех, где растили наркотическую гидропонику на миллионы гривен.
Также в Запорожье мужчина так увлекся поджогом авто, что сам едва не погиб в огне. Видео.
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