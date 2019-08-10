В казацкой столице ограбили известного украинского актера. Видео
В Запорожье ограбили известного украинского актера Андрея Исаенко. Об этом он сам сообщил в Facebook.
"Вчера при загадочных обстоятельствах, наверняка не могу рассказать все как было, меня гоп-стопнули в родном городе. Прекрасно. Я обращаюсь, если вдруг кто-то из вас что-то знает о моих документах, правах, техпаспортх, ключах, отзовитесь", - рассказал на видео артист.
Отметим, что в Запорожье Исаенко участвует в съемках нового украинского сериала "Абсолютно лживая история".
Фото: Facebook
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