Французский актер Ален Делон, который ранее пережил инсульт, сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Об этом в Instagram сообщила его дочь Аннушка.

Сейчас 83-летний актер пребывает в больнице в Швейцарии.

"Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили, и которые позволяют ему продвигаться вперед", - рассказала Аннушка. Она отметила, что теперь главное для ее отца "это оправиться от болезни и встать на ноги".

"Ваша поддержка помогает ему в этом", - заверила дочь актера. "Можно упасть, но главное - это подняться. Мой отец будет выздоравливать в том темпе, в котором может, но он встанет на ноги", - рассказала дочь актера.

Аннушка добавила, что ее отец пережил инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой, то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве.

"Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит благополучно. И это не случайно, ведь он по характеру - человек-победитель", - добавила она.

Фото: Instagram

Напомним, что актер Валентин Гафт попал в московскую больницу с инсультом.

Ранее Алену Делону провели операцию по шунтированию артерии на бедре.