В субботу, 10 августа, в Украине ожидается жаркая и солнечная погода, без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На севере страны днем температура воздуха будет до +26 градусов, а ночью до +16. На западе днем ожидается до +29 градусов, а ночью +16.

В восточных областях синоптики днем прогнозируют +27 градусов днем, а ночью похолодает до +16.

В южных регионах днем ожидается +30 градусов, а ночью +20. В центре страны синоптики днем прогнозируют +27 градусов, а ночью до +16.

В Киеве днем температура воздуха повысится до +26 градусов, а ночью будет +16.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптик показала карты, как на Киев надвигаются гроза и проливной дождь.

Также на площади Краматорска после дождя появилась лужа размером с бассейн и глубиной по пояс.