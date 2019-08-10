Депутат Госдумы России Алексей Журавлев выступил с заявлением, в котором причину масштабных наводнений и пожаров в сибирской тайге нашел за океаном. Он считает, что США могли применить против России климатическое оружие, из-за чего в стране и начались катаклизмы.

Об этом передает РИА "Новости".

Российский политик считает, что причиной плохой погоды в России стали технологии "вашингтонского обкома".

"Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Пожары у нас, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает", - сказал Журавлев.

Свое предположение он объяснил тем, что страны Запада, ввиду отсутствия гиперзвуковых ракет для противостояния с Россией, применяют климатическое оружие.

Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд нашел иное объяснение аномальной погоды в России. В частности, похолодание на территории страны обусловлено стационарным циклоном над Уралом. Холодные ветры, дующие с моря Лаптевых, с Карского моря и с Новой Земли, влияют на снижение температуры воздуха.

Напомним, что в результате пожара и взрывов в воинской части в России ранены уже 8 человек.

Также дым от пожаров в сибирской тайге достиг Канады и США.