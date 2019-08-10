США предупредили, что перенесут свои военные базы из Германии в Польшу, если Берлин не увеличит расходы на оборону. Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл, передает "Голос Америки".

"Обидно думать, что американские налогоплательщики продолжают оплачивать размещение более 50 тысяч американских военных в Германии, однако немцы тратят свои излишки (бюджетные - Ред.) на внутренние программы", - отметил Гринелл.

Отмечается, что Германия намерена увеличить свои расходы на оборону до 1,37% от ВВП в 2020 году, однако уже к 2023 году этот показатель упадет до 1,24%. При этом США требуют, чтобы расходы увеличились до 2%.

Сейчас на военных базах в Германии служат более 33 тысяч американских военных и еще 17 тысяч гражданских сотрудников.

Напомним, что генсек НАТО в Новой Зеландии рассказал, почему Россия пошла на аннексию Крыма.

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