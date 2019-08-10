Появление на мировых рынках огромных партий поддельного шотландского виски заставило ученых этой страны встать на защиту национального напитка. Ученые Шотландии создали сенсор, способный определять подлинность редких сортов виски. Специалисты из университета Глазго дали своему изобретение название "искусственный язык". Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Сенсорное устройство определяет подлинность виски благодаря распознаванию уровня поглощения света жидкостями, каждая из которых обладает индивидуальным "отпечатком".

В ходе эксперимента выяснилось, что нанесенные на бутылку в шахматном порядке кусочки золота и алюминия регистрируют изменения цвета виски при прохождении света через бутылку.

Кроме того, "искусственный язык" может даже дать информацию о том, в какой бочке хранился напиток. Также он может определить возраст спиртного без вскрытия бутылки.

Ранее "Страна" сообщала, что в США пожар на складе уничтожил 7 миллионов литров виски Jim Beam.

Также мы рассказывали, что ученые создали безалкогольный виски, который можно пить за рулем.