Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отрицает, что в нашей стране дадут разрешение на работу российской радиостанции "Эхо Москвы". Об этом он написал в Facebook.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эхо Москвы" в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты", - сообщил он.

Отметим, что Нацсовет как регуляторный орган пока не информировал о своей позиции по поводу возможности открытия украинского отделения "Эха Москвы".

Фото: Facebook

Напомним, что Венедиктов планирует запустить радио "Эхо Москвы" в Украине.

Также Венедиктов рассказал, готовят ли в Кремле своего Зеленского в преемники Путину.