Сегодня, 10 августа, нас ждет очередное украинское классико. В Киеве, на НСК "Олимпийский" Динамо в третьем туре УПЛ примет донецкий Шахтер. Примечательно, что букмекеры отдают небольшое преимущество горнякам. Об этом сообщает Укринформ.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill победу Динамо оценивает коэффициентом 2,75, ничью - 3,20, победу Шахтера - 2,45.

Отметим, что в текущем сезоне команды уже встречались между собой. 28 июля соперники разыграли Суперкубок Украины. Тогда победило Динамо - 2:1.

Добавим, что начиная с 1992 года Динамо одержало 24 победы, Шахтер - 20, ничьих - 17, разница мячей - 78:70. Всего же динамовцы выигрывали чемпионат Украины 15 раз, Шахтер - 12.

Матч пройдет на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. В прямо эфире его покажет канал УНИАН, а "Страна" проведет текстовый онлайн поединка.

Напомним, что в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за битвы Динамо и Шахтера.

Также донецкий Шахтер крупно победил Карпаты в первом домашнем матче нового сезона.