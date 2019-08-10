Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина не должна прекращать переговоры в Минске и в других форматах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом дипломат сообщил в интервью "Голосу Америки".

Тейлор отметил, что переговоры - единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - акцентировал Тейлор.

При этом он выразил убеждение в необходимости продолжения давления на Кремль со стороны Вашингтона, чтобы склонить россиян к прекращение войны на востоке Украины.

Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew — Голоc Амepики (@chastime) August 9, 2019

Напомним, что Тейлор заявил, что США против решения ПАСЕ вернуть делегацию России.

Также Тейлор отметил, что Трамп и Зеленский смогут пообщаться на двух локациях.