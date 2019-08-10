"Михаил Горбачев очень плох, полгода уже в больнице", - главред радиостанции "Эхо Москвы"
Известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в Киеве о состоянии здоровья отца перестройки, экс-президента СССР Михаила Горбачева.
Об этом Алексей Венедиктов заявил в интервью Дмитрию Гордону в прямом эфире телеканала "Наш".
Видео: Дмитрий Гордон
По его словам, последние полгода бывший глава CCCH провел в московской больнице.
"Последние два года с ним очень плохо", - заявил Алексей Венедиктов.
Он добавил, что несмотря на проблемы со здоровьем Михаил Горбачев пребывает в твердом уме, но с трудом передвигается из-за многочисленных заболеваний.
Фото: Telegram/Алексей Венедиктов
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Михаил Горбачев попал в больницу и пропустил премьеру фильма о себе.
Также мы рассказывали, что Путин раскритиковал решение Горбачева о подписании договора о ликвидации ракет.