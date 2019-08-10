Известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в Киеве о состоянии здоровья отца перестройки, экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Об этом Алексей Венедиктов заявил в интервью Дмитрию Гордону в прямом эфире телеканала "Наш".

Видео: Дмитрий Гордон

По его словам, последние полгода бывший глава CCCH провел в московской больнице.

"Последние два года с ним очень плохо", - заявил Алексей Венедиктов.

Он добавил, что несмотря на проблемы со здоровьем Михаил Горбачев пребывает в твердом уме, но с трудом передвигается из-за многочисленных заболеваний.

Фото: Telegram/Алексей Венедиктов

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Михаил Горбачев попал в больницу и пропустил премьеру фильма о себе.

Также мы рассказывали, что Путин раскритиковал решение Горбачева о подписании договора о ликвидации ракет.