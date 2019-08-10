Личные данные трех тысяч граждан России, включая задержанных во время акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа опубликовал анонимный телеграм-канал "Товарищ майор". Телеграм-канал называет таблицу с данными "базой сторонников Навального", сообщает российское издание Медиазона.

Отмечается, что в базе есть паспортные данные и номера телефонов журналистов Медиазоны, Радио Свобода, Медузы, МБХ медиа, Дождя и других. Некоторые из них были задержаны только во время акций протеста в начале июня в связи с делом против журналиста Ивана Голунова.

Кроме того, в таблице приведены личные данные задержанных участников акции 27 июля Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Данилы Беглеца, которые впоследствии стали обвиняемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках".

Опубликованы также данные оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Галяминой, Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, действующих муниципальных депутатов, а также сотрудников канала "Навальный LIVE" и "Открытой России".

Как писала "Страна", что уже две недели подряд в России проходят массовые протесты, связанные c недопуском независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму, которые должны состоятся 8 сентября.

Так, 27 июля и 3 августа, когда в Москве проходили несогласованные акции протеста, в Парке Горького также были организованы музыкально-гастрономические фестивали. В частности, 3 августа там прошел фестиваль "Шашлык Live", организованный за несколько дней. Некоторые музыканты, заявленные в списке участников этого мероприятия, в том числе группы "Браво", Tequilajazzz, Алексей Кортнев (должен был вести концерт) и "Ногу свело!", отказались выступать.