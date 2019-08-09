Группа "Би-2" выпустила первый альбом группы "Куртки Кобейна", в котором приняли участие Диана Арбенина, Монеточка, Brainstorm и другие известные музыканты. Об этом говорится в сообщении пресс-службе группы.

Отмечается, что "Би-2" объявили о создании проекта "Куртки Кобейна" в конце 2018 года, чтобы объединить музыкантов разных стилей.

Премьерной композицией стала песня "Охота на кузнечиков", созданная вместе с лидером группы "Ночные снайперы" Дианой Арбениной, басистом "Арии" Виталием Дубининым и композитором Юрием Усачевым. Далее артисты записали дуэты с Монеточкой и Борисом Гребенщиковым.

"Сайд-проект "Би-2" "Куртки Кобейна" представляет одноименный альбом! Помимо "Би-2" в проекте принимают участие исполнители, имена которых публике отлично знакомы: Диана Арбенина, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Монеточка, Manizha, Midnight Faces и другие", - говорится в сообщении.

В альбом вошли 11 треков с участием музыкантов разных направлений – это и рок, и электроника, и хип-хоп. Основными авторами песен выстиупили "Би-2", Михаил Карасёв ("Нечётный воин"), Олег Чехов и Диана Арбенина.

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