В Киеве на Столичном шоссе, вблизи проспекта Науки, произошло ДТП с участием трех грузовиков. Об этом говорится в сообщении на портале "Киев оперативный".

Отмечается, что на спуске с путепровода, водитель первого грузовика начал снижать скорость перед препятствием в движении, водитель второй фуры вовремя это заметил и также начал притормаживать. А вот водитель третьей с прицепом, загруженным зерном не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем впереди, который в свою очередь протаранил впереди стоящий грузовик.

Травмы ног получил водитель одного из грузовиков, но после оказания помощи бригадой скорой от госпитализации отказался.

В результате ДТП собралась пробка аж от моста Патона, работала только одна полоса движения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской в ДТП с фурой погибли три человека.

Еще мы рассказывали, как в Киеве грузовик случайно залил бетоном почти километр дороги.