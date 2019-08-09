В Румынии от удара молнии погибли двое человек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Непогода бушует в стране уже пятый день. Из-за сильных ливней десятки городов и поселков оказались под водой. В Брашове спустя 20 минут дожди превратили улицы в потоки. Порывы ветра были настолько мощными, что несколько десятков домов остались без крыш", - говорится в программе.

Также отмечается, что в результате непогоды тысячи людей остались без света. Убытки от стихии могут достичь сотен тысяч евро.

Ранее "Страна" рассказывала, что во Львовской области молния убила молодую селянку.

Также мы писали, как под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин.