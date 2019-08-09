Патрульные в Запорожье остановили Hyundai Santa Fe, который вел пьяный начальник отделения по расследованию ДТП Днепровского отдела полиции Николай Василенко, передает Gazeta.zp.

Отмечается, что правоохранитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники патрульной службы составили на пьяного полицейского протокол. По данному факту было назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что по центру Львова разъезжал без удостоверения пьяный водитель маршрутки с пассажирами. На улице Госпитальной патрульные остановили маршрутку за нарушение правил дорожного движения. На тот момент в салоне находилось много пассажиров. Инспекторы сразу заметили, что водитель нетрезв, от него слышен запах алкоголя.

Также мы писали, что в Запорожской области пьяный коп сбил женщину-пешехода. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.