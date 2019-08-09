До конца 2019 года в пилотных сегментах на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково" в Москве станет доступна сеть нового поколения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сообщается, что в Москве операторы связи приступили к тестированию нового стандарта связи 5G. Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, запуски не будут разовыми, связь в указанных зонах сделают постоянной.

Как сообщили в пресс-службе, во время пилотной работы операторы отработают сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функциональность и доступные сервисы. Жители смогут увидеть в действии некоторые технологии на базе нового стандарта связи в дни торжественного запуска пилотных сегментов.

Ранее сообщалось, что Samsung представила два Galaxy Note 10 с поддержкой 5G, часы для бега и ноутбук. Как это было.

Также мы писали, что через 5 лет у каждого второго жителя планеты будет смартфон с 5g.