Киноконцерн "Мосфильм" назвал киноленты, которые стали самыми популярными на YouTube-канале компании. Об этом сообщает сайт студии.

Чемпионом по количеству просмотров оказалась лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби", снятая в 1984 году. За 8 лет с момента размещения на канале лента набрала свыше 20 миллионов просмотров.

Видео: YouTube/ Киноконцерн "Мосфильм"

Как отметили на "Мосфильме", абсолютный рекордсмен по кассовым сборам в современном российском кинематографе - фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" - посмотрели в кинотеатрах немногим более 12 млн зрителей.

В компании также отметили, что в топ-рейтинг самых смотримых в интернете картин вошли "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие картины.

Как ранее сообщала "Страна", фильм бывшей компании Владимира Зеленского о футбольных фанатах стала претендентом на получение денег из бюджета.

Мы также писали, что Квентин Тарантино планирует снять картину, которая подведет итоги всех его предыдущих работ.