Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела карантин в Ренийском районе Одесской области из-за инфицированных африканской чумой свиней (АЧС) трупов свиней в реке Дунай.

Об этом сообщает пресс-служба Ренийской районной государственной администрации.

Карантин ввели из-за того, что на ренийском берегу Дуная было найдено 6 трупов свиней. Карантин введен сроком на 40 дней на территориях вблизи реки Дунай.

Предположительно, мертвые туши свиней могут быть из румынского уезда Тулча, где в настоящее время эпидемия АЧС.

Ранее сообщалось, что вирус чумы может разрушить китайскую индустрию свинины, чей объем исчисляется сотнями миллиардов.

Еще мы писали, как в Харькове на стихийной свалке обнаружили трупы свиней, зараженные африканской чумой.