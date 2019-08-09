Экс-супруга украинского поп-исполнителя Потапа Елена Горовая показала в интернете фотографии со своего отдыха вместе с детьми. Снимки были опубликованы в ее Инстаграме.

Горовая поехала на отдых вместе со своей семьей в Турцию.

Бывшая супруга Потапа решила отдохнуть в этом году вместе со своей дочерью Натальей и сыном Андреем. Снимок со своими детьми она подписала довольно лаконично - "Счастье".

Елена Готовая слева, справа - ее дочь Наталья. Фото: Инстаграм/Елена Горовая

Дочь Горовой Наталья, которой 21 год, выразила под фото самые теплые и нежные чувства и подчеркнула, что ее мама, как никто сейчас заслуживает этот отдых. Подписчики девушки не скрывали свои восторженные комментарии под фото: "Красавицы, ну как всегда, что ты, что мама", "Фотка класс! Дочки-матери", "Боже, какие вы красивые".

Ранее сообщалось, что Потап показал фото в обнимку с брюнеткой, в которой фанаты не узнали Каменских.

Также мы писали, что Настя Каменских спела на "Черноморских играх" и посвятила композицию Потапу.