Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в 2 миллиона гривен бывшему члену Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимиру Евдокимову. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) на своей странице в Facebook.

Меру пресечения выбрала судья Соломенского суда Мария Зелинская. Как напоминает ЦПК, Евдокимов является одним из шести подозреваемых по делу "Роттердам+".

"Счастье - это когда тебе назначают залог 2 млн по подозрению в 18,87 миллиардов гривен убытков, нанесенных потребителям электроэнергии. И это в 25 раз ниже суммы залога, на которой настаивал прокурор (САП просила 50 млн грн). То есть содержание под стражей или мизерный залог в 2 млн грн. Как думаете, надолго Евдокимов задержится за решеткой?" - задаются риторическим вопросом в ЦПК.

Фото: Facebook/ antac.ua

8 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

"Страна" разбиралась, что означает объявление подозрений по делу "Роттердам+".