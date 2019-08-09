В Одессе началась стрельба после того, как прохожий сделал замечание мужчине из-за жестокого обращения с кошкой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе многоэтажки на ул. Академика Филатова. Во время конфликта телесные повреждения получили оба участника конфликта. Получив сообщение о происшествии, следственно-оперативная группа выехала на место.



Как установили правоохранители, семья одесситов подошла к своему автомобилю. Женщина с грудным ребенком на руках села в машину, а муж, увидев на капоте кошку, отогнал ее. "Увидев это местный житель, который стоял неподалеку, затеял с водителем ссору, началась драка. После чего глава семьи сел за руль, а его оппонент, несмотря на присутствие маленького ребенка, стал распылять в салон слезоточивый газ из баллончика, попав при этом в глаза водителя", - сообщили в полиции.

Водитель вышел из автомобиля и несколько раз выстрелил из травматического пистолета, ранив оппонента (травмировал ребро). Оба мужчины обратились за медицинской помощью. По данному факту начаты два уголовных производства по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

После получения результатов судебно-медицинских экспертиз будет принято решение о тяжести нанесения телесных повреждений, причиненных обоим участникам конфликта. Мужчина, получивший ранение из пистолета, в социальных сетях распространил свое видеообращение, в котором заявляет, что водитель автомобиля Mazda изо всех сил ударил кулаком кошку, сидящую на капоте. В результате животное кубарем слетело с автомобиля.

Потерпевший подтвердил, что сделал после этого замечание водителю, на что то отреагировал очень агрессивно, заявив, что "это будет не первый кот, которого он убьет". Мужчина также утверждает, что супруги оскорбляли его, в том числе, допуская антисемитские высказывания, а ранение из пистолета он получил в спину, что привело к травме в виде перелома ребра и повреждению легкого.

По словам потерпевшего, прибывшая на место полиция "просто поговорила" со стрелком, после чего тот ушел домой. Раненый утверждает, что в полиции пытаются "замять дело", так как супруга водителя работает в правоохранительных органах.

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