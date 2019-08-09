В Лондоне произошел блэкаут. Пропало уличное освещение и остановилась железная дорога
9 августа в Лондоне и на юго-востоке Англии произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны. Об этом сообщает ВВС.
Оператор энергосетей UK Power Network успокоил жителей и заверил, что осведомлен о блэкауте.
"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Twitter компании.
Скришнот: Twitter/ UK Power Network
А в компании Transport for London, которая управляет транспортной системой Лондона, заявили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои с железнодорожным транспортом.
Фото: Twitter/ JayC2317
Поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако вскоре энергоснабжение было восстановлено.
По данным западных СМИ, сбой затронул железнодорожные линии, находящиеся в ведении компаний Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонского метро.
8 августа "Страна" сообщала, что часть Луцка осталась без электроэнергии из-за аварии на воздушной линии электропередач.
Мы также рассказывали о масштабном блэкауте в Киеве, при котором электричество отключали Кабмину, Раде и Минздраву.