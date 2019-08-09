9 августа в Лондоне и на юго-востоке Англии произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны. Об этом сообщает ВВС.

Оператор энергосетей UK Power Network успокоил жителей и заверил, что осведомлен о блэкауте.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Twitter компании.

Скришнот: Twitter/ UK Power Network

А в компании Transport for London, которая управляет транспортной системой Лондона, заявили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои с железнодорожным транспортом.

Фото: Twitter/ JayC2317

Поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако вскоре энергоснабжение было восстановлено.

По данным западных СМИ, сбой затронул железнодорожные линии, находящиеся в ведении компаний Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонского метро.

8 августа "Страна" сообщала, что часть Луцка осталась без электроэнергии из-за аварии на воздушной линии электропередач.

Мы также рассказывали о масштабном блэкауте в Киеве, при котором электричество отключали Кабмину, Раде и Минздраву.