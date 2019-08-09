Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже во второй раз стала бабушкой. Об этом сообщает секретарь политсилы "Батькивщина" в Киевском горсовете Татьяна Мелихова в Facebook.

Дочь политика Евгения Тимошенко, как ранее сообщал источник "Страны", родила мальчика. Отец сына - муж Евгении Артем Чечеткин. Как его назвали, пока неизвестно.

Первая внучка Юлии Тимошенко родилась 27 июня 2016 года, ее зовут Ева.

Скриншот: Facebook/Меліхова Тетяна Іванівна

Ранее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней. По итогам выборов Верховной Рады, 43,16% (6,3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,05% (1,9 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,82% (852 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным о содержании 100% протоколов (14 млн голосов) со всех участков.

Тимошенко заявила, что Политическая партия "Батьківщина" готова формировать коалицию исключительно с партиями "Голос" и "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" сообщили, что Тимошенко и Палица не станут премьерам-министрами.