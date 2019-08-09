Надежда Савченко рассказала, где именно на Балтийском побережье были сделаны ее эффектные фото в длинном одеянии цвета зеленки. Об этом она написала в своем Facebook, а также выложила новые снимки.

По словам Савченко, фотосессия прошла в латвийском селе Юрмалциемс. Бывшая депутат с восхищением отозвалась о жителях страны.

"Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы. Не отстреливают оленей, не застраивают 300 м от береговой линии, не мусорят на побережье, не ставят заборов вокруг изб, не закрывают домов..." - написала политик.

Фото: Facebook/ Savchenko.Nadiia

Савченко с сожалением отметила, что когда-то такой открытой и гостеприимной была и Украина. А затем подняла тему продажи земли.

"В Латвии не могут купить землю иностранцы, и поэтому латвийцы ценят и берегут свою землю и свое государство. Украинцам стоит задуматься о том, каким может быть рынок земли в Украине, и отстоять свое право принять решение о том, продавать ли украинскую землю, на общенациональном референдуме!" - отметила Савченко.

Скриншот: Facebook/ Savchenko.Nadiia

В конце поста нардеп по благодарила латвийского фермера Даиниса Скродис и членов его семьи, в которой жила, за гостеприимство.

Напомним, Савченко проиграла выборы в Раду у себя на округе. За нее проголосовали всего 8 человек.

Сестра Надежды Савченко Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов "за").