За сутки противник на Донбассе два раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает Объединенных сил на странице в Facebook.

Сообщается, что силы противника обстреливали позиции украинских солдат из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Лебединского со стороны Ужевки – из стрелкового оружия.

Кроме того, еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - противник совершил обстрел позиций ОС в районе Золотого-4 с направления Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета. "Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", - подчеркнули в штабе.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что в Нацполиции подготовили 800 человек, которые будут восстанавливать суверенитет на Донбассе после деоккупации.

Также мы писали, что после гибели морпехов на Донбассе в Германии подтвердили, что готовы к нормандским переговорам.