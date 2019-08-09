ДТП под Житомиром, в котором пострадали 24 человека, произошло из-за неудачного обгона
Полиция установила детали ДТП, случившегося 9 августа около 13:10 вблизи села Тетеровка Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля BMW двигаясь в направлении Житомира по трассе Житомир-Черновцы, решил выполнить обгон. При этом он выехал на обочину дороги, где потерял управление машиной.
В результате BMW вылетел на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с маршрутным микроавтобусом Volkswagen LT35D, который выполнял рейс "Киев-Хмельницкий".
За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области.
После столкновения легковушка загорелась. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали пожар.
Фото: zt.npu.gov.ua
В результате ДТП пострадали 24 человека. 12 из них госпитализированы, в том числе трое детей.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, а также экстренные службы, включая 5 бригад скорой помощи.
Видео: YouTube/ Поліція Житомирщини
По факту аварии начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Полиция предупреждает, что в связи с оформлением ДТП движение по автодороге Житомир-Черновцы возле с. Тетеровка Житомирского района временно затруднено. Организован объезд.
Как ранее сообщала "Страна", 8 августа в Чехии столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли два родных брата-украинца.
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