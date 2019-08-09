Полиция установила детали ДТП, случившегося 9 августа около 13:10 вблизи села Тетеровка Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля BMW двигаясь в направлении Житомира по трассе Житомир-Черновцы, решил выполнить обгон. При этом он выехал на обочину дороги, где потерял управление машиной.

В результате BMW вылетел на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с маршрутным микроавтобусом Volkswagen LT35D, который выполнял рейс "Киев-Хмельницкий".

За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области.

После столкновения легковушка загорелась. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали пожар.

Фото: zt.npu.gov.ua

В результате ДТП пострадали 24 человека. 12 из них госпитализированы, в том числе трое детей.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, а также экстренные службы, включая 5 бригад скорой помощи.

Видео: YouTube/ Поліція Житомирщини

По факту аварии начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Полиция предупреждает, что в связи с оформлением ДТП движение по автодороге Житомир-Черновцы возле с. Тетеровка Житомирского района временно затруднено. Организован объезд.

Как ранее сообщала "Страна", 8 августа в Чехии столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли два родных брата-украинца.

Мы также писали, что под Луцком в ДТП погиб депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема.