Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что Рада первым делом должна принять законы, необходимые для политического урегулирования на Донбассе.

Как сообщает сайт политсилы, Левочкин заявил об этом во время выступления на первом заседании подготовительной депутатской группы.

"Новоизбранная Рада должна срочно принять решения, которые облегчат жизнь людей на территориях возле зоны боевых действий. Для этого мы предлагаем создать в составе новоизбранной Рады комитет по комплексному решению проблем Луганской и Донецкой областей", - заявил Левочкин.

Также, по его мнению, новое правительство должно сосредоточиться на уменьшении ежемесячных платежей украинских семей по нынешним тарифам и прекращении "тарифного геноцида".

Отдельно депутат сказал о необходимости принять закон "Об оппозиции" и прекратить практику лишения оппозиции контрольных функций в государстве.

"Обращаюсь к новоизбранным коллегам-депутатам: не повторяйте ошибок своих предшественников. В далеком 2014-м, также в этой комнате, создали коалицию из более 300 депутатов и по мотивам политической жадности фактически лишили оппозицию участия в работе Рады, любых контрольных функций. Мы выступаем за то, чтобы оппозиция была представлена ​​в Счетной палате, Центральной избирательной комиссии, Антимонопольном комитете и прочих государственных регуляторах. Оппозиция также должна присутствовать и в президиуме Верховной Рады Украины", - отметил Левочкин.

Ранее другой представитель политсилы, Нестор Шуфрич, заявил, что ОПЗЖ не поддержит ни одну кандидатуру на пост главы Кабмина.

"Страна" писала о том, что в "Оппозиционной платформе" назвали команду Зеленского "слугами МВФ".