Прокуратура Киева завершила следствие по делу о жестоком убийстве в ночном клубе.

На Шулявке в одном из столичных ночных клубов произошел конфликт между тремя молодыми людьми. Началась поножовщина, во время который погиб 21-летний студент НАУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что трагедия случилась в начале апреля 2019 года. В ночном клубе между студентами произошла драка, которая переросла в поножовщину. Двое парней напали на студента НАУ. Во время драки один из злоумышленников 10 раз ударил ножом пострадавшего. После трагедии преступники скрылись с места происшествия.

Смерть 21-летнего студента наступила от множественных колото-резанных ран в области ягодицы. Парень скончался на месте трагедии.

Правоохранители задержали преступников. Первым полиция нашла мужчину, который наносил ножевые ранения жертве. Сейчас нападавший находится под арестом. Позже его 18-летнего сообщника также арестовали. Досудебное расследование завершили. Обвинительный акт отправили в Соломенский районный суд Киева.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла пьяная поножовщина между двумя компаниями.

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