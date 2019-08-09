Вселенский патриарх Варфоломей I на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в его резиденции на Фанаре (Стамбул, Турция) заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Патриарх заверил главу украинского государства, что новообразованная Православная церковь Украины полностью независима. Но подчеркнул, что этой независимостью ПЦУ обязана Фанару.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная", - сказал Варфоломей Зеленскому.

По словам Вселенского патриарха, из Константинополя православные Украины будут иметь "только высокую защиту" и постоянные молитвы за успех дела церкви.

Напомним, 8 августа президент Украины встречался с Вселенским патриархом. На встрече обсуждались ситуация на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также другие актуальные темы. По итогам встречи планировалось подписание совместного заявления, однако Зеленский отказался это делать.

"Страна" разбиралась, почему лидер государства не стал ничего подписывать с церковным деятелем.