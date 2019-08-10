Сегодня, 10 августа, в Москве пройдет очередной - третий по счету - митинг оппозиции "против ментовского беспредела". На этот раз санкционированный. Власти согласовали его на площади Сахарова, подальше от центра российской столицы.

Это место предлагалось им и раньше, но оппозиционеры выходили на акции, куда считали нужным. В ответ полиция сотнями паковала нарушителей. Как тех, кто мирно стоял, так и провоцировавших столкновения.

Сам протест начался с отказа ЦИК регистрировать на выборах в Мосгордуму либеральных кандидатов - собранные ими подписи сочли неаутентичными.

Протестующие говорят, что власть боится их победы и поэтому не пускает на выборы. Их оппоненты выдвигают версию, что подписи подделали намеренно - дабы получить отказ в регистрации. И повод раскрутить маховик протестов.

Однако уже на второй акции в прошлую субботу оказалось, что маховик не раскручивается - на Лубянку пришло мало людей. Тем не менее полиция провела несколько десятков задержаний. Параллельно открываются дела на тех, кто организовывал запрещенные митинги и атаковал полицию на них - их уже более десяти. Также прошли обыски в фонде Навального.

В этом смысле акция на Сахарова - это новый этап для либеральной оппозиции. Митинг санкционирован, поэтому серьезных столкновений с полицией не ожидается. Но теперь протестующим нужно показать серьезное количество участников.

В целом, накануне митинга можно выделить несколько моментов.

1. Последние двое суток в Москве бушует непогода. Дождь и ливень, порывы ветра, установлено рекордно низкое за 78 лет низкое атмосферное давление.

Вчера вечером, в 20.00, МЧС впервые в истории российского телевидения прервало трансляции и опубликовало в эфирах заставку: "Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не пачкайтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101". Она была в эфире 15 минут.

Всю эту ночь опять шел дождь и сейчас идёт тоже. Во время митинга, по прогнозу синоптиков, осадков быть уже не должно. Если будет такая же погода, как сейчас, это отразится на количестве участников.

2. Сегодняшний митинг отличается от предыдущих тем, что он согласован.

Согласованный митинг от несогласованного отличается тем, что мэрия Москвы организовывает безопасность митингующих. А именно будут установлены металлоискатели - на проспект Сахарова можно будет попасть только пройдя контроль. Ну и, естественно, полиция не "пакует" участников санкциронированного митинга за исключением случаев, когда их поведение может трактовать силами МВД как нарушение правопорядка.

3. Вторая отличительная черта сегодняшнего митинга - его поддержали (и призвали посетить) не только Навальный, члены его команды и оппозиционные политики, но и лидеры мнений.

Самый популярный из них - блогер Юрий Дудь. А также музыканты Face, Oxxxymiron, Кровосток, IC3PEAK, Noize MC, Loqiemean; YouTube-комик Данила Поперечный, журналисты Владимир Познер и Леонид Парфенов.

Исходя из этого можно предположить, что часть людей придет посмотреть на них, что должно увеличить число участников.

4. Третья отличительная черта - это будет не сбор людей в некой точке, а организованный митинг, со сценой. На ее установку, звук и другие технические моменты устроители собирали добровольные пожертвования через интернет. Собрали более миллиона рублей (около 390 тысяч гривен).

Кто выступит на сцене с речами - неизвестно.

С песнями должны были выступить Кровосток, Face и IC3PEAK. Однако мэрия выступила категорически против музыкального сопровождения и даже грозила отметить согласование митинга. Артисты, несмотря на это, выступить все равно обещали.

5. Вчера в Телеграм слили персональные данные 3000 человек: участников протеста в Москве, людей Навального, оппозиционных журналистов. Кроме того, москвичам стали приходить смс с призывом присоединяться к некому "мобильному протесту", вступать в "анонимные силовые группы" и участвовать в столкновениях с силовиками.

А власти Москвы предупредили о провокациях на митинге 10 августа

Отметили, что силовикам поступают сведения о публикации в соцсетях призывов к несанкционированным действиям.

"Страна" ведет прямой репортаж из Москвы.

Текстовая трансляция

15.20 Пока на площади Сахарова идет митинг, как оказалось, полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на ее квартире. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Адвокат Соболь из той же организации "Агора" подтвердил информацию Чикова. По словам защитника, полицейские пришли в квартиру к его клиентке. Однако других подробностей задержания не рассказал.

15.15 А тем временем в ГУ МВД по Москве озвучили новые данные. По состоянию на 15.00 в митинге принмало участие около 15 000 человек. И, как уверяют силовики, народ начинает потихоньку расходиться.

15.12 Российский рэпер Оксимирон заявил, что не хочет общаться с прессой, он хочет "пойти в народ". Со сцены он выступать также не станет.

15.09 На митинге среди флагов России кто-то поднял и наш украинский стяг.

Фото: RT

15.00 Со сцены говорят, что в России не очень популярен термин "Люстрация". Но говорят, что эту процедуру все-равно надо внедрять.

14.57 В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что по состоянию на 14:00 на митинге было зафиксировано 7 000 человек.

Фото: Страна

14.38 Ведущий митинга - журналист "Новой газеты Илья Азар". Перед собравшимися уже выступил его коллега по цеху Леонид Парфёнов, зачитал рэп от группы "Face" - Юморист.

14.28 Первый конфуз. На митинге сломалась звуковая аппаратура и люди сами по себе что-то скандируют кто во что горазд... За КПРФ, против Путина, за честные выборы, за футбольный клуб Зенит (он сегодня играет с динамо в Москве) и т.д. и т.п...

Фото: Страна

14.20 На политический митинг пришли и обманутые дольщики. У кого что болит...

14.16 Митинг начался. Со сцены призывают скандировать - "Россия без Путина, Россия без Путина". Люди не скандируют вместе с ораторами.

14.10 На митинг вышли и люди с гагаринскими флагами.

Фото: Cтрана

13.57 Несмотря на то, что идёт приличный дождь, людей собралось довольно много. Как передает корреспондент "Страны" уже вышло около 5 000. Обзора сцены вообще нет из-за зонтиков. Только звук...

Фото: Cтрана

13.52 Многие участники пришли на митинг с самодельными плакатами, также людям раздают флажки России.

Фото: Cтрана

13.49 Несмотря на дождь москвичи идут на митинг и выстраиваются в очередь у рамок металлодетекторов.

Фото: Cтрана

13.42 Как передает корреспондент "Страны" силовиков к мечсту проведения митинга подлвезли вот на таких автобусах - гражданских, со шторками.

Фото: Cтрана