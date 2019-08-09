Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила политсилам "Голос" и "Батькивщина" согласовать позиции о представительстве фракций в руководстве Верховной Рады и парламентских комитетах. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"("Европейская солидарность" - Ред.) обратилась к политическим силам, которые не являются правящим большинством, в частности, к "Голосу" и "Батькивщине" с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве ВР и комитетов", - написала Геращенко.

Скриншот, фото: Facebook/ Iryna Gerashchenko

Напомним, по итогам выборов в Верховную Раду прошли 5 партий: "Слуга народа" Владимира Зеленского (254 мандата), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко (43 мандата), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (26 мандатов), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (25 мандатов) и "Голос" Святослава Вакарчука (20 мандатов).

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