Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что в России невозможен украинский сценарий передачи власти от Владимира Путина новым молодым лицам, как это произошло в Украине. Об этом журналист рассказал в интервью "Стране".

По словам Венедиктова, в Кремле вряд ли планируют создавать проект с молодыми преемниками типа украинской партии "Слуга народа".

"Если бы такое обсуждалось, то я бы знал. Все может быть, но я в это не верю. Я думаю, что там будет другая конструкция", - отметил главред "Эха Москвы".

Затем журналист уточнил, что имеет в виду конструкцию продления полномочий Путина через схемы. А затем описал, какие это могут быть схемы.

"Да любые. Объединить с Белоруссией, изменения в Конституции, можно сделать его патриархом. Какая разница? Меня не волнует, как это будет называться. Уверяю вас, любая история будет легализована с точки зрения Конституции, потому что Путин – большой легалист. Он может за 20 секунд изменить Конституцию, так как имеет конституционное большинство в Государственной Думе и в Совете Федерации. Это называется - поручите мне, и я сделаю", - сказал Венедиктов.

Полный текст интервью Алексея Венедиктова "Стране" можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что Венедиктов планирует запустить радио "Эхо Москвы" в Украине.

Также мы сообщали о заявлении украинской правозащитницы Ольги Решетиловой, предложившей посадить редактора "Эхо Москвы" в тюрьму для последующего обмена на украинцев.